Fiorentina-Inter, c’è il Milan in palio! Dalla Coppa Italia per ripartire

Stadio Artemio Franchi Firenze

Fiorentina-Inter è il secondo ottavo di finale di Coppa Italia in ordine cronologico. Si gioca al Franchi alle 15 (in gara secca) e si cerca la sfidante del Milan, che ieri ha vinto 5-4 ai rigori contro il Torino (vedi articolo). Dopo gli ultimi risultati i nerazzurri hanno un motivo in più per rilanciarsi.

TANTO DA GUADAGNARE – Fiorentina-Inter vale molto di più di quanto il “semplice” ottavo di Coppa Italia possa dire. Intanto è un trofeo: dopo la figuraccia in Champions League lasciare subito un’altra competizione sarebbe un nuovo errore madornale. Poi c’è il Milan che attende: due derby nello spazio di neanche un mese aumenterebbero la sfida tra le due milanesi, oltre al campionato (dove bisogna riscattare gli ultimi due passi falsi: oggi può aiutare in tal senso per l’autostima). Inoltre c’è la maledizione del Franchi: troppo spesso, in casa della Fiorentina, l’Inter ha pagato dazio allo scadere. Vendicarsi e bissare la qualificazione di un anno fa sarebbe l’ideale, ma purtroppo rispetto a dodici mesi fa si gioca a Firenze. Questo perché, per clamorosa sfortuna, il sorteggio ha cambiato il campo solo ai nerazzurri fra le teste di serie. E anche questo è un motivo in più per vincere.

L’ORA DEL RILANCIO? – Alla vigilia di Fiorentina-Inter Antonio Conte ha fatto un annuncio a sorpresa: Christian Eriksen sarà titolare e da play basso. Il danese fin qui ha giocato da trequartista o da mezzala, coi risultati che tutti conosciamo. Si pensava che, a questo punto, sarebbe stato già ceduto ma le difficoltà di questo mercato per ora non hanno portato offerte. Solo voglia di risvegliare interessi di altri club oppure volontà di rimetterlo nel progetto? Intanto sarà fatto il tentativo, come Stefano Sensi alla prima da titolare in stagione. Poi molto turnover, con i vari Marcelo Brozovic, Stefan de Vrij, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku che possono riposare in vista della Juventus. Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 13.30 il countdown vero e proprio a Fiorentina-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).