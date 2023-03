Barzaghi: «Brozovic in vantaggio per la regia. A centrocampo dubbi»

Matteo Barzaghi è intervenuto per Sky Sport da Appiano Gentile per le ultime dal campo di allenamento prima della sfida tra Inter e Lecce. Tanti dubbi per Inzaghi a centrocampo, Marcelo Brozovic potrebbe giocare ancora da titolare.

BALLOTTAGGI – Matteo Barzaghi ha dato aggiornamenti su Sky Sport sulla formazione dell’Inter per la sfida con il Lecce: «Prima dell’allenamento c’era qualche dubbio di formazione, anche ora soprattutto nell’asse centrale del campo. Il dubbio principale riguarda la disposizione del centrocampo, Dumfries e Gosens sono le sicurezze per domani. In mezzo sono in tre per due maglie: Barella è sicuro della titolarità, da quanto ho capito dalla partitella animata di oggi sembra favorito Brozovic su Calhanoglu in cabina di regia. Il turco partirà da mezzala sinistra, riportando Mkhitaryan in panchina. Questo sarà il quesito più complicato da risolvere per Simone Inzaghi prima della sfida con il Lecce. L’allenatore ha parlato di rabbia dopo la sconfitta di Bologna, di continuità e reazione da grandi uomini. Ha provato a caricare la squadra, le sue parole sono arrivate in seguito a una settimana intensa. La visita del presidente ne è la prova».