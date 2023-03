Il Monza segna due volte e supera l’Empoli! Non basta Satriano ai toscani

Il Monza vince con il risultato di 2-1 nella partita del sabato pomeriggio contro l’Empoli. Non basta ai toscani il gol di Martin Satriano, i brianzoli superano l’ostacolo grazie alle reti di Patrick Ciurria e Armando Izzo.

SUCCESSO – Un gol per tempo basta al Monza per tornare a vincere. Dopo due sconfitte consecutive con Milan e Salernitana i brianzoli ottengono tre punti contro l’Empoli, 2-1 il risultato finale del match. La prima rete arriva al minuto 19 su assist splendido di tacco di Andrea Petagna, che trova Patrick Ciurria libero di concludere per il primo vantaggio del Monza. L’Empoli non si arrende, reagisce con rabbia all’inizio del secondo tempo e al 51′ segna con Martin Satriano, l’attaccante di proprietà dell’Inter alla sua seconda firma in Serie A. Colpo di testa preciso nell’angolino da un cross di Razvan Marin respinto da Pablo Marì. Gli uomini di Raffaele Palladino tornano in avanti su sviluppi di calcio d’angolo: palla di Gianluca Caprari perfetta per l’incornata di Armando Izzo. Il Monza sale trentadue punti in classifica, mentre l’Empoli rimane bloccato a ventotto. Da segnalare l’ingresso di Franco Carboni, giovane in prestito dall’Inter alla squadra biancorossa, al minuto 65 per Carlos Augusto.