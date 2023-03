Inter-Juventus Women, Coppa Italia. Le pagelle: perla di Merlo. Golazo!

Inter-Juventus Women 1-1, semifinale di andata di Coppa Italia Femminile. La prodezza di Merlo pareggia il gol di Grosso. Le pagelle della partita

PIAZZA 6: Sul gol di Grosso non può fare nulla, per il resto protegge bene la porta dell’Inter aiutata anche da un’ottima fase difensiva.

Inter-Juventus Women: difesa

FORDOS 5,5: Soffre la velocità di Beerensteyn sulla destra ed è chiamata agli straordinari. Mezzo punto in meno per l’incertezza sul gol della Juventus. Poteva rinviare sicuramente meglio.

VAN DER GRAGT 6,5: In gare come queste serve l’esperienza della centrale olandese. Annulla Girelli, che non calcia praticamente mai verso la porta. Gara molto importante.

ALBORGHETTI 6,5: Come la compagna olandese, disputa una buonissima prestazione. Molto intelligente al centro della difesa, non soffre l’attacco bianconero.

Inter-Juventus Women, le pagelle: centrocampo

THOGERSEN 6,5: Nel primo tempo è la migliore dell’Inter. Una delle poche a rendersi pericolosa, accelerando costantemente e creando più di un grattacapo. Perfettamente inserita nella dimensione interista.

MIHASHI 5,5: Scherma diversi palloni davanti la difesa giocando più da frangiflutti che da costruttrice di gioco. Paga però sul primo gol, dove perde il contrasto contro Grosso.

SIMONETTI 6: Prestazione sufficiente della centrocampista rientrata dall’infortunio. Non è ancora in perfette condizioni fisiche, ma l’impegno c’è sempre.

MERLO 8: Gol meraviglioso del terzino interista, a coronamento di un’ottima prestazione. Anche nel primo tempo aveva sfiorato il gol del pareggio al volo, ma nella ripresa trova il gol della vita. Golazo!!

Inter-Juventus Women, le pagelle: attacco

PANDINI 6: Prestazione positiva sia in fase di possesso che di non possesso. Qualche guizzo nel primo tempo e un paio di lanci filtranti niente male non sfruttati dalle compagne.

POLLI 5,5: Non riesce ad incidere infrangendosi contro la forte difesa juventina guidata da Salvai, la migliore, e Sembrant. Non riesce mai a concludere verso la porta, facendosi vedere poco.

DALL’84’ MARINELLI S.V

AJARA 5,5: Come Polli sbatte contro la difesa della Juventus. Ha una grande occasione nel primo tempo, ma si fa ipnotizzare da Peyraud Magnin.

DAL 61’ CHAWINGA 6,5: Entra e la squadra cambia. Non è un caso che dopo tre minuti dal suo ingresso l’Inter trova il gol del pareggio. Non segna, ma è pur sempre una spina nel fianco. Si divora il 2-1.

Inter-Juventus Women, le pagelle: coach

GUARINO 6,5: Fa entrare Chawinga nel momento giusto e dopo pochi minuti l’Inter segna il gol del pareggio. La sua squadra soffre quando deve farlo, ma al contempo va più volte vicina a vincere la partita. Buon approccio e buona prestazione. Ce ne vorrà un’altra a Torino.