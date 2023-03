Allegri vede le semifinali con l’Inter: «Abbiamo Europa League e Coppa Italia»

Proseguono le interviste di Allegri dopo la sconfitta della Juventus per 1-0 contro la Roma (vedi articolo). Nel corso di Pressing Serie A su Italia 1, il tecnico bianconero fa capire come per la Champions League debba abdicare ma sposti l’obiettivo agli ottavi di Europa League col Friburgo e alle semifinali di Coppa Italia con l’Inter.

OBIETTIVO… INTER – Massimiliano Allegri mette da parte la possibilità di finire tra le prime quattro: «Io so solamente che la Juventus sta facendo un buon campionato in una situazione non facile. Io capisco dall’esterno, dove si parla di tutti, ma viviamo una situazione da dopo la partita col Napoli dove ci sono stati tolti quindici punti. È una situazione surreale, credo non sia mai capitato nel calcio mondiale. A parte il Napoli i punti fatti sul campo sono momentaneamente cinquanta, poi abbiamo l’Europa League e la Coppa Italia. Dispiace perché la partita di stasera ci avrebbe fatto vedere tutto in modo più roseo con quelle davanti: cinque punti dall’Atalanta, sei punti dalla Roma. Diventava tutto più roseo, loro hanno giocato la partita per non perdere. Per la Juventus bisogna arrivare a settantacinque punti, perché la vittoria della Lazio a Napoli alza la quota Champions League. Bisogna fare trentanove punti su quarantadue: mi sembra molto difficile».