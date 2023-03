Allegri si mette a pari punti con l’Inter: «In posizione normale Juventus seconda»

Allegri continua a fare i calcoli dimenticando la penalizzazione di -15. Dopo la sconfitta della Juventus contro la Roma (vedi articolo), a Sunday Night Square su DAZN, l’allenatore bianconero si mette per un attimo a pari punti con l’Inter.

E IL -15? – Massimiliano Allegri continua a guardare la classifica della Juventus come se non ci fosse penalizzazione e fosse alla pari con l’Inter: «La squadra finora ha fatto cinquanta punti. Poi è normale che stasera era una partita che ci permetteva di andare a trentotto punti, di battere la Roma e di avvicinare l’Atalanta. Quando perdi una partita così, che in una posizione normale momentaneamente saremmo secondi però non lo siamo, sembra che ti crolli il mondo addosso. Invece bisogna essere forti, domani dobbiamo riprendere gli allenamenti e ripartire. Dall’esterno tutti parlano di tecnica e tattica, ma io credo che nella storia del calcio non sia mai esistita una situazione come quella subita dalla Juventus quest’anno. L’obiettivo della Juventus è raggiungere quelle che stanno davanti. Mancano tredici partite, purtroppo stasera abbiamo perso dei punti però il calcio è strano».