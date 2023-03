VIDEO – Sampdoria-Salernitana 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Sampdoria-Salernitana, match della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



NULLA DI FATTO – Sampdoria-Salernitana 0-0 nella venticinquesima giornata di Serie A. La Sampdoria manca un’altra chance per poter accorciare sulla zona salvezza. La Salernitana perdona poco prima del quarto d’ora, con l’ex Antonio Candreva liberato solo davanti a Emil Audero che lo mura nell’uno contro uno. Al 24′ occasione per Tommaso Augello, calcia troppo forte e spedisce altissimo. Audero si oppone anche a Junior Sambia, su una potente punizione dal limite al 33′. Anche nella ripresa Sampdoria e Salernitana non riescono a superarsi, nonostante qualche occasione. Una se la crea con un bel gioco di gambe Michael Cuisance al 66′, ma il suo sinistro è alto non di molto. Dieci minuti dopo lo stesso Cuisance trova la traversa raccogliendo un rasoterra di Mehdi Léris respinto da Guillermo Ochoa, ma è in fuorigioco. Proprio al 90′ l’ultima occasione per provare a spostare lo 0-0, con un sinistro di Domagoj Bradaric solo potente ma non preciso.

Video con gli highlights di Sampdoria-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.