Allegri parla fin troppo: non solo dell’Inter, pure dell’arbitro! Multa

Allegri ha parlato tanto nell’ultimo periodo e il campo, giudice insindacabile, ha frenato la Juventus e il suo corto muso. L’allenatore bianconero, ora a -7 dall’Inter, riceve una multa.

BOCCA APERTA – Massimiliano Allegri è diventato protagonista nell’ultimo periodo per aver… parlato. Prima di “guardia e ladri”, poi di “Sinner-Djokovic”, poi della Juventus che doveva alzare l’asticella nella corsa con l’Inter. Che, complice il misero punto nelle ultime tre giornate, ora dice -7 con una partita in più per i bianconeri. Allegri, che ieri (e dopo il derby d’Italia) è tornato a guardare il distacco dal quarto posto, non si è però limitato a parlare dell’Inter: ha parlato anche (tanto) degli arbitri. O, per meglio dire, con gli arbitri. Perché dopo la partita di ieri persa 0-1 con l’Udinese, spunta una multa di 10.000 euro con diffida data dal Giudice Sportivo. Questo perché, al termine della gara, negli spogliatoi Allegri ha rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara. Su quali ragioni non si sa, né si capisce. Per anni in casa Juventus, rivolti soprattutto all’Inter ma non solo, dicevano che “l’arbitro è l’alibi dei perdenti”: evidentemente stavolta Allegri non se l’è ricordato e ha voluto sminuire la nuova sconfitta così…