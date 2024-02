Allegri: «Inter straordinaria, solo complimenti! Ora realisti»

Allegri dopo la clamorosa sconfitta in casa contro l’Udinese su DAZN ha parlato del campionato fatto fin qui e del vantaggio dell’Inter per la lotta scudetto.

LOTTA SCUDETTO – Massimiliano Allegri mette una pietra sopra alla corsa scudetto e parla dell’obiettivo scudetto: «Abbiamo fatto un punto in tre partite e adesso dobbiamo ritornare a vincere per garantirci l’obiettivo per la qualificazione in Champions League. Questo però non sminuisce il campionato fatto finora, dobbiamo continuare a lavorare perché da questi momenti si cresce. Chiaro che restare il più vicino possibile all’Inter per noi era importante, però come ho sempre detto loro stanno facendo una stagione straordinaria e vanno fatti i complimenti. Sono costruiti per quello, non da quest’anno ma da quando è arrivato Antonio Conte. La Juventus da due anni ha cominciato un percorso diverso e quest’anno l’obiettivo è quello di arrivare in Champions League. Simone Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro, ci sono dei valori nel calcio! Quando per cinque anni abbiamo vinto nove scudetti eravamo la squadra più forte, era normale vincere. Anche se vincere è straordinario, era normale. Così come l’Inter. Fare sessanta punti con una partita in meno significa mantenere ritmi straordinari. L’Inter l’anno scorso ha giocato una finale, è cresciuta in autostima. Quando una squadra fa questo percorso vanno fatti i complimenti».