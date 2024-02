Barzaghi: «Inter, difficile fare meglio! Ora calendario più semplice»

L’Inter, grazie anche alla sconfitta della Juventus contro l’Udinese, è sempre più in fuga in classifica in Serie A. Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport, fotografa così il momento della squadra di Inzaghi

MOMENTO – Queste le parole di Barzaghi: «Inter? Le cose stanno girando bene, nel 2024 ha vinto tutte le partite anche complicate. In questo momento non potrebbe fare di meglio, col +7 in classifica ed una partita da recuperare. Con un calendario che, attenzione a dirlo, sulla carta è più semplice. Obiettivamente dopo aver visto l’Inter vincere certe partite viene naturale considerarle alla portata. Diciamo che sta facendo una grande stagione».