UFFICIALE – Embolo al Monaco, secondo acquisto. In campo contro l’Inter?

Embolo si trasferisce dal Borussia Monchengladbach al Monaco. L’attaccante svizzero è il secondo rinforzo estivo dei monegaschi: da capire se potrà giocare già oggi contro l’Inter.

VOLTO NUOVO – Il Monaco stasera ha annunciato l’acquisto di Breel-Donald Embolo. L’attaccante svizzero, classe ’97, si trasferisce a titolo definitivo dal Borussia Monchengladbach con un contratto quadriennale. Si tratta del secondo innesto della formazione allenata da Philippe Clement, dopo Takumi Minamino preso dal Liverpool a fine giugno. Dopo la firma Embolo ha dichiarato: «Sono molto contento di arrivare al Monaco e di potermi inserire in questo magnifico progetto. Ringrazio i dirigenti per avermi offerto l’opportunità di trovare un club così grande. Ho la volontà di integrarmi quanto prima e di mettere le mie qualità al servizio della squadra». Da capire, essendo stato annunciato stasera, se Embolo sarà già a disposizione per l’amichevole Inter-Monaco,oggi alle 20.30 a Ferrara (vedi articolo).