Casadei contropartita per Bremer? Una volontà Inter (come su Pinamonti) – SI

Casadei è il nome segnalato come possibile contropartita che l’Inter può girare al Torino per Bremer (vedi articolo). Pedullà, da Sportitalia, segnala però come sarà inserito soltanto con una caratteristica, come per Pinamonti sul quale c’è forte l’Atalanta (vedi articolo).

VENDUTI MA SOTTO CONTROLLO – Cesare Casadei può trasferirsi al Torino come parziale contropartita nell’affare Gleison Bremer all’Inter. Dopo il weekend le due società si incontreranno per il difensore brasiliano e si parlerà anche del centrocampista che ha vinto il Campionato Primavera 1 con Cristian Chivu. Come fa sapere Alfredo Pedullà, per cedere Casadei a titolo definitivo l’Inter chiede che sia inserita la recompra. Stessa situazione per Andrea Pinamonti.