Pinamonti, prima offerta Atalanta. L’Inter chiede di modificarla – Sky

Per Pinamonti c’è il pressing dell’Atalanta, che appare essere in vantaggio rispetto alle concorrenti (vedi articolo). In chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Di Marzio dettaglia l’offerta fatta dai bergamaschi all’Inter.

DAL NERAZZURRO… AL NERAZZURRO? – Niente cifre, per il momento, da parte di Gianluca Di Marzio ma solo una manifestazione concreta d’interesse per Andrea Pinamonti. Questa la situazione: «L’Atalanta ha fatto una prima offerta all’Inter per Pinamonti. Prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, l’Inter invece vuole che sia incondizionato, ossia di fatto a titolo definitivo. Vedremo se si metteranno d’accordo, anche perché ci sono ottimi rapporti fra le due società».