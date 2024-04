Thuram, provaci ancora! Riecco il Cagliari: un record da battere!

Thuram stasera titolarissimo in Inter-Cagliari. Il francese, a secco di gol da febbraio, ritrova i sardi con cui ha siglato il suo primo assist italiano.

A SECCO − Provaci ancora Marcus. Thuram questa sera sarà il terminale offensivo in Inter-Cagliari, sfida valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Il francese non segna in campionato dalla partita contro la Salernitana del 16 febbraio. Sono passati praticamente due mesi esatti, ora è il momento di ritrovare la via del gol. Nell’ultimo turno contro l’Udinese, Thuram è stato comunque un buon protagonista. Il francese si è infatti procurato il rigore, che ha permesso all’Inter di pareggiare i conti con Hakan Calhanoglu. Questa sera ritrova quel Cagliari, con cui si è fatto conoscere all’Inter e alla Serie A lo scorso 28 agosto, collezionando il suo primo assist italiano mettendo in porta Denzel Dumfries.

Thuram ritrova il Cagliari: l’Inter punta sul suo gol

POSITIVA − Da Cagliari al Cagliari, dalla Domus Arena a San Siro. Nonostante la mancanza della rete da un paio di mesi, la prima stagione di Thuram in Italia non può che definirsi positiva. Il suo bottino è di 12 reti e 12 assist in 40 partite stagionali. Considerando solamente la Serie A, il tabellino parla di dieci marcature e 11 passaggi vincenti. Insomma, meglio di così non poteva iniziare la sua esperienza in nerazzurro. Una prima annata che si concluderà con lo scudetto, il suo primo in carriera. Una stagione da protagonista a sorpresa, dopo i dubbi dell’estate. Ora il valore di Thuram si avvicina agli 80 milioni e l’Inter non ha intenzione di privarsene, nonostante le avances di qualche big d’Oltralpe.

RECORD − Questa sera al Meazza va a caccia del suo tredicesimo gol complessivo, l’undicesimo in campionato. Il francese ha anche l’obiettivo di infrangere il suo record di marcature in una singola stagione, ossia le sedici segnate un anno fa con la maglia del Borussia Monchengladbach (13 in Bundesliga). Al netto di questo mini calo realizzativo, Tikus ha ancora tutto il tempo per ripetere quel bottino se non addirittura superarlo. Già contro il Cagliari l’occasione è propizia, prima di fiondarsi nuovamente sul derby di Milano.