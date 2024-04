Quieto si esalta in tempi di crisi per Chivu. L’identikit dell’esterno

Daniele Quieto è il ragazzo del momento per l’Inter Primavera di Cristian Chivu. Tre gol nelle ultime due giornate, sei punti ottenuti grazie al suo contributo. Ecco chi è l’esterno nerazzurro.

PASSATO – Daniele Quieto è nato a Venezia il 22 ottobre 2005, ma è riconosciuto come italo-venezuelano. L’esterno attuale dell’Inter Primavera è un prodotto delle giovanili nerazzurre, in quanto è stato acquistato dal club nel 2019 proprio dal Venezia. Ha iniziato con l’Under 17 nei primi due anni, raggiungendo 3 gol e 7 assist in 15 presenze e conquistando così le prime convocazioni con l’Under 18. La stagione 2021-2022 è stata la sua unica a pieno regime in quella categoria con 22 presenze e 6 gol + 3 assist. Dallo scorso anno Quieto ha cominciato a giocare con la Primavera di Cristian Chivu, aiutando anche i più piccoli e segnando 8 gol con l’Under 18.

Quieto, il rendimento della stagione attuale

PRESENTE – La stagione attuale è la sua prima effettiva agli ordini del tecnico rumeno. 37 presenze quest’anno, un punto fermo sulla fascia destra. Fino alla settimana scorsa il suo contributo però era stato minimo, quasi insufficiente. Appena 3 gol nelle precedenti 35 partite, poi è arrivato il momento decisivo. Proprio in piena crisi dei nerazzurri l’esterno ha risposto presente, colpendo 3 volte nelle ultime 2 gare. Prima il Frosinone, ieri il Sassuolo con una super-doppietta per risolvere la crisi di 6 partite senza successi. L’Inter Primavera ha allungato grazie ai suoi gol sulle rivali: due punti conquistati sulla Roma, tre sull’Atalanta. L’obiettivo è assicurarsi i primi due posti per le semifinali dei play-off Scudetto, con un Quieto così sarà molto più facile farlo.