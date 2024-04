Inter Primavera, una mano da Roma e Atalanta. Primato blindato!

L’Inter Primavera si gode una giornata favorevole di campionato. Il vantaggio perso nelle ultime settimane alla ventinovesima aumenta grazie alla vittoria sul Sassuolo, ma non solo. Roma e Atalanta aiutano Cristian Chivu.

NO ALLA CRISI – Giornata incredibilmente favorevole per l’Inter Primavera alla ventinovesima di campionato. Le cinque partite senza successi, la sconfitta con il Lecce in superiorità numerica e la crisi avevano creato perplessità sul finale di stagione dei nerazzurri. Daniele Quieto ha reso però la sua squadra una fenice che risorge dalle ceneri. L’esterno ha trovato tre gol nelle ultime due gare, trascinando l’Inter a sei punti contro Frosinone e Sassuolo. La vittoria con i nero-verdi è stata più che convincente, perché il Sassuolo era una delle rivelazioni di questo campionato con Emiliano Bigica.

GIORNATA FAVOREVOLE – Cagliari, Fiorentina, Verona nelle prossime tre giornate. Il calendario aiuta l’Inter Primavera, che tra l’altro in questa giornata ha aumentato il vantaggio dalle rivali più vicine. La Roma ha pareggiato con la Juventus per 3-3, perdendo due punti dalla capolista, mentre l’Atalanta ha sorprendentemente perso per 3-1 con il Cagliari. Cristian Chivu si è goduto perciò un sabato perfetto in chiave qualificazione ai play-off Scudetto direttamente alle semifinali. I primi due posti sono una realtà ben consolidata, il vantaggio di 4 e 5 punti da Lazio e bergamaschi dà sicurezza in vista delle prossime partite. Ora serve continuare a questi ritmi, ossia quelli mostrati durante tutto il corso della stagione.