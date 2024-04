Sassuolo-Inter Primavera 0-3, Quieto inarrestabile e perla di Miconi!

Termina con il punteggio di 0-3 Sassuolo-Inter Primavera, sfida valevole per la ventinovesima giornata del Campionato Primavera. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-1

RADDOPPIO – Dopo il vantaggio trovato nella prima frazione di gioco grazie alla rete di Quieto, l’Inter Primavera rientra in campo con il giusto piglio. Sia in fase difensiva, con Kamate che ferma un tentativo di Minta in contropiede, sia in fase offensiva. Al minuto 57, infatti, arriva anche il gol del raddoppio. E a firmarlo ci pensa ancora Quieto. Berenbruch si gira a centrocampo e inventa un passaggio che taglia in due la difesa, Quieto arriva per primo e di punta supera il portiere del Sassuolo, trovando la rete che non solo vale il raddoppio, ma anche la sua doppietta personale.

OCCASIONI – La seconda parte è praticamente solo appannaggio dell’Inter, che cerca a più riprese il gol dello 0-3 per chiudere i giochi. Al 73′ però è il Sassuolo a battere un colpo, con Flavio Russo che incrocia di sinistro dopo un perfetto stop di petto, ma Calligaris è bravissimo con un miracolo a tenere salvo il risultato sullo 0-2. Al minuto 79 torna in avanti la squadra nerazzurra, con una grande occasione creata da Motta, palla per Zarate che di sinistro non trova la porta per un soffio. È solo questione di tempo, però. Perché la rete del tris che chiude definitivamente i giochi arriva al minuto 86: Miconi parte dalla fascia destra con il pallone tra i piedi, supera due giocatori e una volta arrivato in area premia la sua fantastica incursione con un tiro preciso sul secondo palo. Una vera e propria perla che suggella un’altra vittoria, che permette all’Inter di mantenere il primo posto in classifica.

SASSUOLO-INTER PRIMAVERA 0-3

Quieto al 37′ e al 57′, Miconi all’86’