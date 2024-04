Inter Women, Piazza: «L’istinto una mia qualità. Ringrazio per una cosa!»

Alessia Piazza si racconta in occasione del Matchday Programme di Inter-Cagliari. Il portiere dell’Inter Women, ieri uscita sconfitta dal match contro il Sassuolo, spiega com’è nata la sua passione e il motivo per cui è grata.

CARATTERISTICHE – Alessia Piazza, al servizio dell’Inter Women, si apre nel descrivere le proprie qualità e nel raccontare la nascita della sua passione.: «Sono una giocatrice molto istintiva ma che allo stesso tempo va ad analizzare tutto e dà importanza ai particolari. L’istinto è sempre stata una delle mie migliori qualità, anche le uscite basse sono una mia caratteristica. Ho iniziato a giocare con mio fratello e da lì poi è nata questa passione che ho sempre inseguito. Grazie anche all’evoluzione che ha avuto il calcio femminile oggi sono qui e tante bambine possono sognare di diventare calciatrici professioniste».

RUOLO – Alessia Piazza, terzo portiere dell’Inter Women, continua: «Cosa ti spinge a dare il massimo? Il sapere di potersi migliorare ogni giorno. Il calcio è in continua evoluzione, nel mio ruolo per esempio oggi è fondamentale non solo parare ma anche impostare il gioco e devi sempre essere pronta a imparare qualcosa di nuovo. Cosa rende speciale il ruolo del portiere? Da bambini non si fa la fila per stare in porta ma io non l’avrei mai scambiato con nessun altro ruolo, la gioia di salvare una partita per me vale come un gol».