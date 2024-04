Arnautovic seconda scelta ‘anche‘ di Sanchez. Inzaghi chiaro

Per Marko Arnautovic non c’è uno spiraglio di luce in questa seconda esperienza all’Inter. Tra infortuni ed errori si aggiunge anche la scelta di Simone Inzaghi. Alexis Sanchez davanti nelle gerarchie.

DELUSI – Ad inizio anno Marko Arnautovic è arrivato all’Inter per ben 10 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto già scattato. L’investimento è stato veramente alto per un giocatore della sua età, vale a dire 34 anni. Il classe 1989 ha deluso comunque le aspettative, segnando appena 4 gol tra campionato e Champions League e sbagliando di tutto e di più. Verona, Lecce, Atletico Madrid sono state gare in cui l’austriaco è riuscito a non segnare quanto quello che avrebbe potuto. Ciò ha obbligato Simone Inzaghi a preferire un altro dal primo minuto per Inter-Cagliari.

DIETRO – L’ultimo periodo di Alexis Sanchez ha cambiato tutto per Simone Inzaghi. I due gol segnati con Genoa e Frosinone, gli assist consecutivi trovati e la buona prestazione di Udine nel finale hanno portato il cileno a diventare la terza punta in rosa. Arrivato come quarto attaccante, oggi invece viene preferito ad Arnautovic. La forma fisica dell’austriaco non è ottimale e impone prudenza all’allenatore dell’Inter. L’esito di questa settimana di allenamenti comunque non sorride all’attaccante ex Bologna, costretto a sedere in panchina nonostante la squalifica di Lautaro Martinez. Il segnale spiega precisamente cosa si cela dietro il giudizio della stagione di Arnautovic.