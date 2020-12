Statistiche Inter-Shakhtar: 21 tiri, ma niente gol. Conte tarda e fa 0-0

Statistiche Inter-Shakhtar Donetsk: i ragazzi di Antonio Conte (qui le pagelle) non riescono a trovare il gol decisivo per il passaggio del turno. Sono molti i tiri in porta, ma mancano qualità e precisione. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE INTER-SHAKHTAR – Gli uomini di Conte creano molte più occasioni degli avversari, ma faticano a trovare la via del gol nel primo tempo. A fine partita sono addirittura 21 i tiri totali dei padroni di casa, ma solo 4 colpiscono lo specchio. Manca dunque qualità e precisione. Forse il tecnico dell’Inter poteva rischiare più uomini offensivi e soprattutto prima a partita in corso.

ALTRI DATI – L’Inter non pressa alto, ma alla fine porta a casa con il 53% di possesso palla, soprattutto per la scelta dello Shakhtar di difendere basso il pareggio. Colpisce il dato relativo ai calci d’angolo: 13-0.