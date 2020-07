Statistiche Inter-Fiorentina: Lukaku non va, ma 12-6 chiaro. Conte la tiene

Statistiche Inter-Fiorentina: i nerazzurri non riescono ad andare oltre lo 0-0 contro la Viola. Lukaku spreca e l’attacco non punge (qui le pagelle): Conte può recriminare per il solito poco cinismo. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE INTER-FIORENTINA – La squadra di Conte inizia la partita in maniera dominante, gestendo la sfera e tentando di trovare un varco nella difesa avversaria. Sono diverse le occasioni create, ma non sfruttate. Il possesso palla, soprattutto nel primo tempo, è una costante per l’Inter: si chiude al 60% in favore.

PARTITA DA VINCERE – Stasera, come in tante altre partite, si può recriminare per le tante palle gol non sfruttate. Soprattutto Lukaku, oltre alla traversa, ha avuto tra i piedi un paio di palloni a due passi dalla porta per segnare, ma non l’ha fatto. 12 contro 6 i tiri totali, segno che comunque la squadra di Conte ha creato ma è mancata in fase realizzativa.