Statistiche Inter-Bologna: attacco finalmente cinico con un chirurgico 6 su 7

Statistiche Inter-Bologna: i nerazzurri di Inzaghi vincono senza problemi con il punteggio di 6-1 in casa. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-BOLOGNA – L’Inter supera il Bologna a San Siro con un clamoroso 6-1. Dopo il vantaggio dei felsinei firmato da Charalampos Lykogiannis con una carambola, i padroni di casa si scatenano: Edin Dzeko, Federico Dimarco con una doppietta, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu su rigore e Robin Gosens completano un tabellino in stile tennistico. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 58%. La squadra di Simone Inzaghi conclude 13 volte in totale contro le 10 degli ospiti. Il dato curioso riguarda le conclusioni nello specchio della porta: 6 gol realizzati su 7 tiri in porta con una precisione finalmente chirurgica. Sono 4 invece quelli messi a referto dagli uomini allenati da Thiago Motta.

ALTRI DATI – Parità assoluta per quanto riguarda i calci d’angolo, 4 a 4. Solo 2 offside rilevati dalla terna arbitrale nell’arco dei 90′, entrambi fischiati a sfavore dei meneghini. Partita poco fallosa che si chiude con 10 infrazioni commesse a 11.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 27 punti dopo 14 turni di Serie A, con 9 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte.