Inter-Bologna 6-1, il tabellino della partita della 14ª giornata di Serie A

Inter-Bologna è terminata da pochi minuti con il punteggio di 6-1: questo il tabellino della partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2022-2023.

PRIMA RIVINCITA – L’Inter attende di subire il colpo prima di iniziare a giocare, ma quando lo fa diventa devastante. Alla fine è un successo tennistico sul Bologna, 6-1 come nella passata stagione, per cominciare a vendicarsi di quanto accaduto al Dall’Ara lo scorso 28 aprile. Dopo l’assurdo gol di Charalampos Lykogiannis suona la sveglia Edin Dzeko, con una perla eccezionale che vale il pareggio. Poi si scatenano Federico Dimarco (doppietta), Lautaro Martinez (punizione procurata del 2-1 e gol) e Hakan Calhanoglu (assist e rigore segnato). Nel finale c’è gloria anche per il subentrato Robin Gosens, a chiudere il set tennistico. Agganciata l’Atalanta, prossimo avversario domenica nell’ultima del 2022 prima dei Mondiali. Questo il tabellino di Inter-Bologna.

INTER-BOLOGNA 6-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries (61′ Bellanova), Barella (74′ Gagliardini), Calhanoglu (74′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (61′ Gosens); Dzeko, Lautaro Martinez (62′ Brozovic).

In panchina: Handanovic, Cordaz, de Vrij, Correa, V. Carboni, Zanotti, Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì (46′ Sosa), Lykogiannis; Schouten, Medel (46′ Moro); Orsolini, Ferguson (61′ Soriano), Barrow (74′ E. Vignato); Arnautovic (61′ Zirkzee).

In panchina: Bardi, Bagnolini, Dominguez, Sansone, Aebischer, De Silvestri, Kasius, Cambiaso.

Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como (Vivenzi – Zingarelli; Sacchi; VAR Mazzoleni; A. VAR Di Martino)

Gol: 22′ Lykogiannis (B), 26′ Dzeko, 36′, 48′ Dimarco, 42′ Lautaro Martinez, 59′ rig. Calhanoglu, 76′ Gosens

Ammoniti: Arnautovic, Lucumì, Medel, Orsolini, Sosa (B), Lautaro Martinez (I)

Recupero: 2′ PT, 2′ ST