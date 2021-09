Shakhtar Donetsk-Inter, i convocati di De Zerbi: due giocatori recuperati

Shakhtar Donetsk-Inter è ormai alle porte. Il tecnico degli ucraini, Roberto De Zerbi, ha stilato la lista dei giocatori convocati in vista della partita in Champions League contro i nerazzurri (ore 18.45). L’allenatore italiano recupera Bondar e Sudakov, in dubbio fino a ieri, ma non Konoplyanka. Quest’ultimo indisponibile come Dentinho, Fernando e Júnior Moraes. Qui la lista di Inzaghi.



I CONVOCATI – A seguire la lista dei convocati stilata dal tecnico degli ucraini, Roberto De Zerbi, per la partita odierna in Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter.

Portieri: Shevchenko, Pyatov, Trubin;

Difensori: Dodò, Vitao, Kryvtsov, Marlon, Matviienko, Konoplia, Ismaily, Korniienko, Bondar;

Centrocampisti: Stepanenko, Maycon, Marcos Antonio, Marlos, Teté, Bondarenko, Solomon, Mudryk, Alan Patrick, Sudakov, Pedrinho;

Attaccanti: Traoré, Sikan.