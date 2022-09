Serie A, Giudice Sportivo 7ª giornata: Mourinho niente Inter-Roma! Multa al club

Mourinho non ci sarà in Inter-Roma, alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali. L’allenatore giallorosso è uno degli squalificati del Giudice Sportivo.

I PROVVEDIMENTI – Una giornata di squalifica per José Mourinho, che non sarà in panchina in Inter-Roma sabato 1 ottobre alle ore 18. L’allenatore giallorosso, grande ex del prossimo turno, è stato espulso domenica contro l’Atalanta per essere, al 56’, entrato in campo a inveire contro un avversario. Alla ripresa del campionato non ci sarà nemmeno Marcelo Brozovic, primo giocatore capace di prendere cinque ammonizioni. Due giornate ad Angel Di Maria della Juventus, espulso col Monza: salta Bologna e Milan. All’Inter multa di duemila euro per un lancio dal settore ospiti in campo di una bottiglietta di plastica al 90’. Questi i provvedimenti integrali dopo la settima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI SETTIMA GIORNATA

Due giornate: Angel Di Maria (Juventus)

Una giornata: Marcelo Brozovic (Inter), Maurizio Sarri (Lazio, allenatore), José Mourinho (Roma, allenatore)

DIFFIDATI SETTIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Destiny Udogie (Udinese)