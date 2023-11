Sanchez riappare a -2 da Juventus-Inter. Ora altra valutazione – Sky

Ci sarà anche Sanchez nell’allenamento dell’antivigilia di Inzaghi, in programma fra poco, a due giorni da Juventus-Inter. L’attaccante cileno però – ovviamente – non partirà dal 1′: Paventi, collegato da Appiano Gentile nell’ultima edizione di Sky Sport 24, dà le opzioni e le indicazioni attese da questo pomeriggio.

VALUTAZIONI IN CORSO – Due giorni a Juventus-Inter e Alexis Sanchez, come spesso gli accade quando è impegnato col Cile, inizia solo oggi la preparazione. Andrea Paventi dà le informazioni in vista del derby d’Italia: «L’allenamento più importante che ci sarà è quello di questo pomeriggio. Sarà a ranghi completi, col ritorno di Sanchez. Non partirà dall’inizio, con le scelte fatte e la coppia Thuram-Lautaro Martinez. In difesa giocheranno Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, con Matteo Darmian. Interessante capire lo stato di forma di tutto il gruppo, con chi è tornato e sta meglio. Ci sono tanti giocatori tornati col sorriso e chi, come Marko Arnautovic, non ha fatto gol ma ha riassaporato minuti importanti. Valuteremo dall’allenamento di oggi se aumenteranno le possibilità di rivedere in panchina Juan Guillermo Cuadrado, che darebbe un’alternativa in più». Questa la probabile formazione di Simone Inzaghi per Juventus-Inter, secondo Sky Sport: Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.