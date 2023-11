Sanchez, decisione rimandata per Benfica-Inter. Ma novità Pavard!

Sanchez è uno dei giocatori in dubbio per Benfica-Inter di domani, dopo aver saltato la partita contro la Juventus. Dall’allenamento odierno le novità arrivano sia su di lui sia su Pavard.

BENFICA-INTER, -2 – Dopo il pareggio di ieri con la Juventus l’Inter era già tornata in nottata ad Appiano Gentile, non per iniziare a preparare il Benfica ma per la particolare questione delle docce. Stamattina ha invece subito svolto il primo allenamento in vista della trasferta di Champions League, con la rifinitura prevista per domani. Le novità dalla Pinetina riguardano Alexis Sanchez, che come informa Matteo Barzaghi di Sky Sport ha fatto un lavoro personalizzato a buon ritmo. Non è ancora certa la sua partenza per il Portogallo: sarà deciso domani se convocarlo o meno. Averlo a disposizione contro il Benfica è comunque la speranza dell’Inter. Ci sono poi aggiornamenti su Benjamin Pavard, che a differenza di Sanchez non è possibile recuperare per Benfica-Inter ma che fa progressi dopo l’infortunio con l’Atalanta. Come da programma, il difensore francese ha tolto il tutore dopo tre settimane e ha cominciato a fare tapis roulant antigravitazionale. Un primo passaggio in vista del ritorno in campo di Pavard, che comunque non sarà prima del 2024.