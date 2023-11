Benfica-Inter, il programma dell’allenamento della vigilia: occhi su uno

Mercoledì alle 21 Benfica-Inter è l’ultima trasferta del girone di Champions League, in attesa del match decisivo con la Real Sociedad al Meazza. Definito l’orario dell’allenamento di vigilia per Inzaghi.

IN CAMPO – Domani l’Inter svolgerà l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile, prima di partire per Lisbona in attesa di affrontare il Benfica. Sarà a mezzogiorno, come di consueto in occasione delle vigilie UEFA aperto alla stampa per il primo quarto d’ora. Poi il trasferimento in Portogallo e la conferenza stampa di Simone Inzaghi, accompagnato da un giocatore ancora da definire. In vista di Benfica-Inter, da capire le condizioni di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, non convocato ieri per la Juventus, proverà a smaltire il fastidio alla caviglia riportato in nazionale e tornare a disposizione: se ne saprà di più domani.