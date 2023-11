Vocalelli: «Juventus-Inter di una bruttezza unica! Ma meglio per una»

A Vocalelli non è piaciuta affatto Juventus-Inter e non fa nulla per nasconderlo. Il giornalista commenta cosa lascia il derby d’Italia finito 1-1 ieri sera nel corso della trasmissione Radio Radio – Lo Sport.

MALISSIMO – Juventus-Inter non è stata certo uno spettacolo per il calcio, per tanti motivi. Alessandro Vocalelli è molto deciso: «Io dico che, a parte i due gol, è stata una partita di una bruttezza unica. Raramente ho visto una partita così brutta, stiamo parlando della prima e della seconda: mi aspettavo non qualcosa, molto di più. Non so se, oltre al risultato, andrebbe garantito anche lo spettacolo: credo che giocare bene aiuterebbe tutto il movimento oltre alle due squadre. La partita per me è stata di una bruttezza che se uno non l’ha vista non gli viene voglia di disdire tutti gli appuntamenti delle settimane successive. Detto questo per me il risultato dà meglio alla Juventus, perché considerando anche le assenze aver pareggiato questa partita la tiene in linea. L’Inter non scappa e questo è quello che deve fare la Juventus: tenerla fino a febbraio, quando riinizia la Champions League e si conteranno i minuti e le fatiche. Perché lì non fare le coppe potrebbe essere un vantaggio».