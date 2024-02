Roma-Inter, ‘furia’ Inzaghi dalla tribuna per il trionfo! Ecco cosa ha detto – TS

Si è ritenuta necessaria una strigliata da parte di Inzaghi per ottenere il trionfo in Roma-Inter di ieri. Da Tuttosport arrivano alcune dichiarazioni catturate dalle parole dell’allenatore, squalificato e presente all’Olimpico in tribuna stampa.

LE PAROLE – «Digli che si devono svegliare, che cosa stanno facendo? Abbiamo regalato due gol». Queste parole, riportate da Tuttosport, sono di Simone Inzaghi ieri durante Roma-Inter. Le ha dette mentre parlava al telefono con qualche suo collaboratore, probabilmente il suo vice Massimiliano Farris, posizionato in un box in tribuna stampa complice la squalifica. Nonostante lo stop imposto dal Giudice Sportivo, Inzaghi ha voluto far sentire la sua carica alla squadra aiutandola a ottenere la grande vittoria per 2-4. Ieri, nelle interviste, Alessandro Bastoni ha rivelato come effettivamente ci sia stato un discorso fra i giocatori e l’allenatore nell’intervallo. Un qualcosa che, a dirla tutta, non sarebbe permesso dal regolamento. Tanto che poi lo stesso Farris ha dovuto correggere il tiro. Resta il fatto che Inzaghi, dal primo tempo di Roma-Inter, era furibondo per la prestazione. Ma già la squadra si era resa conto degli errori fatti, come abbondantemente dimostrato nella ripresa. E Farris, sostituto di Inzaghi per Roma-Inter, alla fine si è lanciato nell’esultanza di gruppo sotto il settore ospiti al gol di Alessandro Bastoni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino