Probabili formazioni Salisburgo-Inter in Champions League: i ballottaggi e le scelte di Inzaghi

Probabili formazioni Champions League dalla specifica prospettiva nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Salisburgo-Inter, che è in programma oggi a partire dalle ore 21:00 in Austria. Partita valida per la 4ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Scopriamo le ultime sui piani di Inzaghi che, tra ultimi ballottaggi e scelte da fare dopo la trasferta di Bergamo e prima di ospitare pre-sosta il Frosinone a Milano in Serie A, si prepara a schierare il suo undici titolare in Salisburgo-Inter di Champions League

CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

FUORI LISTA UEFA: 5 Sensi, 42 Agoumé.

INDISPONIBILI: 7 Cuadrado (infiammazione), 28 Pavard (lussazione).

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: 21 Asllani, 22 Mkhitaryan.

BALLOTTAGGI: In difesa Bisseck leggermente favorito su de Vrij per il ruolo di braccetto destro. A centrocampo previsto riposo più per Barella che per Mkhitaryan. In attacco Thuram in vantaggio su Lautaro Martinez. In questo caso, per il ruolo di capitano avanza la candidatura di Bastoni.

MODULO: 3-5-2.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Probabili formazioni Salisburgo-Inter in Champions League: l’Inter di Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni ©; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 70 A. Sanchez.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 6 de Vrij, 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 32 F. Dimarco.

ALTRI GIOCATORI IN ROSA: 49 M. Sarr.

SQUADRA AVVERSARIA: Il Salisburgo di Gerhard Struber, che è terzo con 3 punti nel Gruppo D, dove l’Inter è prima a quota 7 insieme alla Real Sociedad (qui per maggiori dettagli sulle probabili formazioni di Salisburgo-Inter in Champions League). In campo alle ore 18:45 Real Sociedad-Benfica, con i portoghesi ancora all’ultimo posto senza punti dopo tre giornate.

Salisburgo-Inter LIVE su Inter-News.it

In attesa delle formazioni ufficiali di Salisburgo-Inter in Champions League, segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social – per restare sempre aggiornato. La cronaca testuale della partita in diretta inizierà alle ore 20:30 circa, senza dimenticare il pre-partita già in programma.