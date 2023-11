Salisburgo-Inter Primavera 1-1, pagelle: Owusu da 5. Bere-wow!

L’Inter Primavera non riesce a vincere: pareggio per 1-1 contro il Salisburgo alla quarta giornata del gruppo D di UEFA Youth League. Berenbruch inventa e merita il 7.5, Owusu compie un disastro da 5. Le pagelle della gara giocata in Austria.

Calligaris 6.5: Fa una mega parata su Daghim nel secondo tempo e mantiene il pareggio. Il tiro del gol di Sadeqi è beffardo, passa tra diverse gambe ed è difficile da prendere.

Salisburgo-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Miconi 6: Regge ottimamente nel primo tempo, esce per un problema fisico dopo appena quarantacinque minuti.

– dal 46′ Aidoo 5.5: Non è il solito, infatti i pericoli più grandi arrivano dalla sua fascia. In difficoltà sia in fase difensiva che in quella offensiva, dove non è mai pericoloso.

Stante 7: Semplicemente perfetto! Ribatte qualsiasi tiro arrivi dalle parti di Calligaris e non fa muovere Verhounig nel primo tempo.

Matjaz 6.5: Stessa prestazione del compagno di reparto, il gol subito è un caso ed è frutto di un episodio. Mezzo voto in meno per l’ammonizione ingenua per perdita di tempo.

Motta 6.5: Sembrava una calamita, perché ogni pallone sulla sinistra finiva tra i suoi piedi. Intercetta, riparte ed è pulito nel suo lavoro.

Salisburgo-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Di Maggio 6.5: Fa quel che può in un ruolo non propriamente suo. La grinta dal vice-capitano non manca mai, anche la qualità giusta per imbeccare gli attaccanti però imprecisi.

– dall’86’ Quieto S.V.

Bovo 5.5: Manca la spinta dal centrocampo decisiva per la vittoria. Bene in fase di ripiego, meno in quella di impostazione.

– dal 67′ Zanchetta 6: A centrocampo manca il passaggio giusto per gli attaccanti. Entra nel momento di massimo pressing sia dell’Inter che del Salisburgo. Tiene i ritmi.

Stankovic 5.5: La sua partita è viziata da un’ammonizione dopo pochi minuti. Non si fa vedere più del compagno al suo fianco.

Berenbruch 7.5: Mezzala o esterno non ci sono differenze. Il gol è un’autentica firma d’autore: prende palla con il sinistro, se la sposta sul destro e calcia un bolide sotto l’incrocio dei pali di Hamzic. Fondamentale per Chivu e per l’Inter Primavera.

Salisburgo-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Sarr 5.5: Viene cercato molto spesso, riesce anche nelle sponde ma è poco incisivo. Non dialoga a dovere con Zuberek.

– dal 68′ Spinacce 6: In profondità si muove bene, trovando anche lo spazio per un passaggio vincente per Owusu. Il risultato lo penalizza, ma il suo lo aveva fatto in quell’azione.

Zuberek 6.5: Fino alla sua uscita è sicuramente il più pericoloso. Da fermo tira di destro e prende il palo, poi viaggiando in profondità si fa riprendere da un avversario che rischia di mandare la palla nella rete del proprio portiere. Crea caos nella difesa austriaca, altro buon segnale dal polacco.

– dal 67′ Owusu 5: Completamente fuori forma. Sbaglia un gol già fatto perdendosi la palla tra i piedi senza avversari nelle sue vicinanze. Spreca quindi un’occasione che potrebbe essere decisiva tra qualche settimana per la qualificazione in caso non arrivi.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 6.5: Prepara la partita nella maniera giusta, solo il palo gli toglie la soddisfazione del gol dopo appena 10 minuti. L’inedito 4-4-2 blocca il Salisburgo che nella gara d’andata tanto aveva fatto male alla difesa nerazzurra, oggi sicuramente più ferma e decisa. Nella ripresa gli austriaci trovano il gol in maniera fortunosa, l’Inter reagisce con una magia ancora di Berenbruch. I cambi non danno le risposte cercate da Chivu, in Europa nonostante il pareggio però è tutto aperto! Due punti dalla qualificazione, mancano due partite con Benfica e Real Sociedad.