Salisburgo-Inter, probabili formazioni 4ª giornata Champions League: tutti gli aggiornamenti

Salisburgo-Inter aprirà il girone di ritorno della fase a gruppi e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per cercare subito il pass per gli ottavi. Le due squadre a partire dalle ore 21:00 si affronteranno in Austria – presso lo “Stadion Wals-Siezenheim – Red Bull Arena” di Salisburgo – per la partita della 4ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Previste numerose rotazioni per Inzaghi. Ecco le probabili formazioni di Salisburgo-Inter in Champions League con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

SALISBURGO (4-3-1-2): 24 Schlager; 70 Dedic, 6 Baidoo, 31 Pavlovic, 17 Ulmer ©; 10 Sucic, 27 Gourna-Douath, 18 Bidstrup; 30 Gloukh; 23 R. Simic, 19 K. Konaté.

A disposizione: 1 Mantl, 41 Krumrey; 7 Capaldo, 11 Fernando, 15 Diambou, 21 Ratkov, 22 Solet, 32 Forson, 39 Morgalla, 45 Nene.

Allenatore: Gerhard Struber

Diffidato: Baidoo, Gourna-Douath e Simic + Struber.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 3 Terzic, 4 Piatkowski, 5 Okoh, 8 Kameri, 14 Kjaergaard, 20 Koita, 36 Omoregie, 55 Wallner.

Giocatori non iscritti in lista UEFA: 29 Guindo, 49 Yeo.

Altri giocatori: –

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Emergenza non totale ma di più per Struber, che è quasi costretto a schierare lo stesso undici dell’andata senza grandi possibilità di scelta. E perfino Solet è in dubbio, eventualmente pronto Baidoo in difesa. Assente anche Kjaergaard a centrocampo, dove potrebbe non esserci nessun avvicendamento ruolo per ruolo in favore di Konaté in attacco. Ballottaggio tra Bidstrup e Capaldo per completare la mediana. Fernando torna a disposizione.

Probabili formazioni Champions League: Salisburgo-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella ©, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 70 A. Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 6 de Vrij, 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez, 14 Klaassen, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Asllani e Mkhitaryan.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 7 Cuadrado, 28 Pavard.

Giocatori non iscritti in lista UEFA: 5 Sensi, 42 Agoumé.

Altri giocatori: 49 M. Sarr.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Più di un problema per Inzaghi, che deve rivedere le rotazioni previste già prima di Bergamo. In difesa de Vrij potrebbe agire da terzo destro nel caso in cui Bisseck non venga schierato titolare con Darmian quinto a centrocampo. Calhanoglu e Barella in vantaggio su Asllani e Mkhitaryan a centrocampo. L’austriaco Arnautovic torna a casa e a disposizione ma con Sanchez ci sarà Thuram, così da far rifiatare il capitano Lautaro Martinez.