Visnadi: «Il Milan nell’organico non meno dell’Inter, ma una differenza»

Visnadi non è d’accordo con chi ritiene l’Inter più forte del Milan. Il giornalista sostiene che la vera differenza fra le due squadre sia altrove: lo spiega a Microfono Aperto, su Radio Sportiva.

A CONFRONTO – Dopo la vittoria in Champions League di ieri per 2-1 contro il PSG il giornalista Gianni Visnadi valuta la squadra di Stefano Pioli: «Il Milan è forte, è molto forte. Io l’ho detto all’indomani del derby perso 5-1: penso che la differenza vera fra il Milan e l’Inter non sia nella panchina lunga, ma semplicemente nella panchina. Io penso che Simone Inzaghi sia più bravo di Stefano Pioli, che ieri sera ho visto ovviamente ricoperto di tantissimi elogi. Ha fatto delle cose giuste ieri, ma non a Parigi dove è stato esposto a un’umuliazione. So che molti non sono d’accordo ma ripeto: io penso – e lo metto per iscritto anzi l’ho già scritto – che la vera differenza fra Inter e Milan stia in panchina. Ma in chi si siede in panchina. Penso che certi giocatori, soprattutto Rafael Leao, in mano a Inzaghi partite come quella di ieri sera le farebbero vedere di più. A organico pieno, secondo me, il Milan come organico non ha nulla da invidiare all’Inter».