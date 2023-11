Sanchez titolare in Salisburgo-Inter: Inzaghi sceglie il partner − Sky

Stasera ci sarà Salisburgo-Inter, quarta giornata di Champions League. Simone Inzaghi è pronto a cambiare diversi uomini. Dentro Sanchez dal 1′.

LE ULTIME − Salisburgo-Inter già decisiva nel girone D di Champions League. I nerazzurri, vincendo in Austria, staccherebbero il pass per gli ottavi di finale con 180′ di anticipo. Simone Inzaghi cambierà qualcosa rispetto all’ultima uscita in campionato contro l’Atalanta. Come riferisce Andrea Paventi in collegamento su Sky Sport 24, saranno ben sei i cambi. Oltre alla novità Bisseck in difesa, pronto l’inedito duo offensivo formato da Alexis Sanchez e Marcus Thuram. La probabile formazione secondo Sky Sport.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram