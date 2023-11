Precedenti Juventus-Inter: l’ultima volta finì in rissa con… Cuadrado!

Juventus-Inter si giocherà stasera alle 20.45 e i precedenti hanno sempre visto un derby d’Italia infuocato. Così come l’ultimo, dove curiosamente il protagonista fu Cuadrado che oggi può vestire l’altra maglia.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il derby d’Italia Juventus-Inter numero 124 in trasferta. La prima volta a Torino è addirittura del 14 novembre 1909, una sconfitta per 2-0. A Torino non è certo stata una trasferta agevole: appena 20 vittorie (12 nella Serie A a girone unico, su 91 sfide) contro 78 sconfitte (62 in campionato). Sono invece 23 i pareggi. Il rigore di Romelu Lukaku nella semifinale d’andata di Coppa Italia è valso il gol numero 100, mentre quelli subiti sono 203. Nella passata stagione doppia sconfitta, 2-0 il 6 novembre e 0-1 il 19 marzo, poi riscatto proprio in coppa con l’1-1 del 4 aprile nell’andata a Torino e 1-0 il 26 aprile a Milano.

LE CONTESTAZIONI – Hakan Calhanoglu, su rigore fatto ripetere nel recupero del primo tempo, ha dato all’Inter l’ultima vittoria contro la Juventus a Torino: 3 aprile 2022, 0-1 al termine di una partita molto accesa. Così come il già citato match di Coppa Italia, con mega rissa finale per un colpo di Juan Guillermo Cuadrado a Samir Handanovic (entrambi espulsi, così come Romelu Lukaku ma per doppio giallo dopo le polemiche per l’esultanza e gli insulti razzisti del pubblico). Il colombiano ha recuperato ed è partito per Torino poco fa, stasera curiosamente potrebbe giocare per la prima volta da ex. Nei 248 precedenti, anche in casa e campo neutro, 75 vittorie Inter, 112 Juventus e 61 pareggi, 305 gol fatti e 352 subiti. Dall’inaugurazione dell’Allianz Stadium (2011) 9 sconfitte e 4 pareggi, con 2 vittorie. L’altra 1-3 il 3 novembre 2012, con doppietta di Diego Milito e gol di Rodrigo Palacio.