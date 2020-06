Brozovic, Parma-Inter sempre più in bilico: comunque convocato? – Sky

Parma-Inter è distante poco più di ventiquattro ore, ma per Brozovic le possibilità scendono sempre più. Matteo Barzaghi, in collegamento per Sky Sport 24, parla di convocazione da non escludere, ma con minime opportunità di far parte del match.

NIENTE DA FARE – Marcelo Brozovic quasi sicuramente non giocherà Parma-Inter domani. Il centrocampista croato anche oggi ha fatto allenamento differenziato, lasciando il Centro Sportivo Suning per primo. Non va escluso, secondo Sky Sport, che Antonio Conte decida di portarlo comunque a Parma, in modo da valutare un suo eventuale impiego anche nella giornata di domani. Le possibilità di vederlo in campo, tuttavia, sono minime e non è nemmeno scontato che possa sedere in panchina. L’infortunio della scorsa settimana (vedi articolo), purtroppo, non è ancora del tutto superato. Senza Brozovic i ballottaggi per Parma-Inter, a questo punto, sono soprattutto in difesa.