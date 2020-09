Inter-Lugano, i top e flop: Hakimi freccia, Lautaro Martinez-Lukaku wow!

Inter-Lugano è appena terminata con il punteggio di 5-0 (qui tutti gli eventi salienti). I nerazzurri hanno brillato nella prima amichevole stagionale, soffrendo poco e controllando il gioco per gran parte della partita. Molto bene Hakimi a destra, Lautaro Martinez e Lukaku

TOP, GOL E NON SOLO – Achraf Hakimi ha subito dato prova delle sue enormi qualità nel primo tempo. L’esterno ha mandato nel panico la difesa avversaria, puntando a ripetizione il diretto avversario. L’1-0 e il 2-0 dell’Inter nascono dalle sue discese offensive di qualità e velocità elevatissima. Bene anche i due attaccanti principali dell’Inter. Lautaro Martinez ha segnato una grande doppietta, dimostrando anche in Inter-Lugano quanto sia letale in fase realizzativa. Grande ingresso per Romelu Lukaku che conquista un rigore e lo realizza per il 5-0. Menzione per Ivan Perisic, continuo in entrambe le fasi da esterno sinistro.

FLOP, POCHI PUNTI DEBOLI – In Inter-Lugano non sono molti i punti a sfavore per la squadra nerazzurra. Gli uomini di Conte hanno sofferto a tratti solo nelle fasi iniziali. Ad esempio, si ricordano un paio di buchi difensivi di Milan Skriniar. Il difensore ha sbagliato anche alcuni lanci in impostazione. Partita piatta, invece, per Roberto Gagliardini che non ha brillato particolarmente né in contrasto né in fase offensiva. Alexis Sanchez era partito male, ma dopo i primi 20 minuti è stato decisivo in rifinitura.