Moviola Salernitana-Inter: Fabbri poteva dare un rosso ma incide zero

Salernitana-Inter ha avuto Fabbri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ravenna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SALERNITANA-INTER, PRIMO TEMPO – Michael Fabbri voto 6. L’Inter deve prendersela con se stessa per i soliti due punti buttati e non può guardare certo all’arbitro. Tutto regolare sul gol di Robin Gosens, sia sul lancio di Kristjan Asllani sia sulla sponda di Romelu Lukaku. Al 33′ fischia un qualcosa di incomprensibile, l’unica possibilità è un fuorigioco di Robin Gosens (fuori dal campo) sul colpo di testa di Joaquin Correa parato da Guillermo Ochoa, ma non va a contendere la respinta a Flavius Daniliuc. Insensato. Due gialli corretti in quattro minuti, per Stefan de Vrij (interviene fuori tempo su Grigoris Kastanos) e Lassana Coulibaly (fallo in ritardo su Henrikh Mkhitaryan).

MOVIOLA SALERNITANA-INTER, SECONDO TEMPO – Protesta la Salernitana al 58′, ma c’è troppo poco per definire da rigore la minima trattenuta di Francesco Acerbi su Krzysztof Piatek. L’Inter spera di aver fatto lo 0-2 al 65′, ma in realtà se lo mangia tre volte. Dopo la folle traversa di Lukaku la respinta di Ochoa sulla deviazione ravvicinata di de Vrij vede lui dentro la porta, ma il pallone ancora per un pezzo sulla linea. Solo giallo per Hans Nicolussi Caviglia a venti minuti dalla fine, per un intervento coi tacchetti sulla tibia di Lautaro Martinez: dare il rosso non sarebbe stato affatto esagerato. Regolare la posizione di Antonio Candreva poco dopo, quando poi crossa per la traversa di Boulaye Dia. Dal fallo di Roberto Gagliardini su Dia (trattenuta prolungata, giallo inevitabile) nasce l’azione dell’1-1, poi allungato il recupero da quattro a cinque minuti per l’esultanza della Salernitana.