Milan-Inter 0-3, il tabellino della partita della 23ª giornata di Serie A

Milan-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-3: questo il tabellino della partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2020-2021.

MANIFESTA SUPERIORITÀ – Un derby dominato in lungo e in largo porta l’Inter a +4 sul Milan, e pure con lo scontro diretto a favore. Lautaro Martinez indirizza la stracittadina dopo neanche cinque minuti e da lì in poi è a senso unico, se si eccettuano i primi tre minuti di inizio ripresa dove Samir Handanovic salva il risultato altrettante volte. Da quando il Toro fa 0-2 non c’è più partita, col tris di Romelu Lukaku a quota cinque gol in altrettanti derby giocati. Questo il tabellino di Milan-Inter.

MILAN-INTER 0-3 – IL TABELLINO

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali (67′ Meité); Saelemaekers (67′ Rafael Leao), Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic (75′ Castillejo).

In panchina: Tatarusanu, A. Donnarumma, Diogo Dalot, Hauge, Kalulu, Brahim Diaz, Tomori, Krunic, Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi (83′ Young), Barella (86′ Vidal), Brozovic, Eriksen (78′ Gagliardini), Perisic (78′ Darmian); Lukaku, Lautaro Martinez (79′ Sanchez).

In panchina: Padelli, I. Radu, Vecino, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Carbone – Peretti; Guida; VAR Mariani; A. VAR Bindoni)

Gol: 5′, 57′ Lautaro Martinez, 66′ Lukaku

Ammoniti: Kjaer, Saelemaekers (M), Hakimi (I)

Recupero: 1′ PT, 3′ ST