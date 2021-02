Lautaro Martinez: Â«Inter, ora primi con sofferenza e due eliminazioni!Â»

Lautaro Martinez: «Inter, ora primi con sofferenza e due eliminazioni!»

Lautaro Martinez – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez dopo Milan-Inter terminata 0-3, importante per la corsa scudetto, ai microfoni di “DAZN” ha parlato del derby vinto oggi e del primo posto in classifica facendo riferimento anche a Romelu Lukaku.

PRIMO POSTO – Lautaro Martinez dopo Milan-Inter terminata 0-3, ai microfoni di DAZN ha parlato così: «Siamo uniti, siamo una squadra per dare il massimo e mantenere l’Inter più in alto possibile. Sacrificio? Tutti insieme corriamo e lottiamo, si vede in campo. Abbiamo sofferto tanto quest’anno: l’eliminazione in UEFA Champions League, in Coppa Italia e senza giocare in Europa League. Non solita Inter nel primo tempo? Handanovic è sempre pronto e diciamo grazie a lui, noi dovevamo essere più concentrati».

TRENTA GOL – Lautaro Martinez parla anche del suo compagno di reparto: «Trenta gol io e Romelu Lukaku? Ancora ha ventisette anni, è giovane e si mette a disposizione della squadra fuori e dentro il campo. È una grande persone e dobbiamo migliorare tutti sotto tutti gli aspetti, dobbiamo migliorare tutti».