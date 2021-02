Milan-Inter (Serie A): le probabili formazioni della 23Âª giornata

SERIE A – 23ª giornata

Domenica 21/02/2021 ore 15:00 Le probabili formazioni di Milan-Inter in Serie A

MILAN INTER (4-2-3-1) (3-5-2) 99 G. DONNARUMMA (C) HANDANOVIC 1 2 CALABRIA SKRINIAR 37 24 KJAER DE VRIJ 6 13 A. ROMAGNOLI (C) A. BASTONI 95 19 THEO HERNANDEZ HAKIMI 2 79 KESSIÉ BARELLA 23 8 TONALI BROZOVIC 77 56 SAELEMAEKERS ERIKSEN 24 10 CALHANOGLU PERISIC 14 12 REBIC R. LUKAKU 9 11 IBRAHIMOVIC LAUTARO MARTINEZ 10 Allenatore S. PIOLI A. CONTE Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN MILAN-INTER

PANCHINA 1 TATARUSANU (GK) (GK) PADELLI 27 90 A. DONNARUMMA (GK) (GK) A. RADU 97 5 DIOGO DALOT GAGLIARDINI 5 7 CASTILLEJO A. SANCHEZ 7 15 HAUGE VECINO 8 17 RAFAEL LEAO KOLAROV 11 18 MEITÉ A. RANOCCHIA 13 20 KALULU YOUNG 15 21 BRAHIM DIAZ VIDAL 22 23 FIKAYO TOMORI D’AMBROSIO 33 33 KRUNIC DARMIAN 36 46 GABBIA PINAMONTI 99 INDISPONIBILI

4 BENNACER (infortunato)

9 MANDZUKIC (infortunato)

27 D. MALDINI (infortunato) 12 SENSI (infortunato) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI – BASTONI, HAKIMI, BARELLA,

BROZOVIC e LUKAKU ULTIME NOTIZIE

L’unico ballottaggio portato avanti da Pioli fino a poche ore dalla partita vedrà, salvo sorprese, Rebic preferito a Rafael Leao. Tonali in mezzo sostituisce l’infortunato Bennacer, per il resto le scelte iniziali sono praticamente obbligate. I tre dubbi citati da Conte alla vigilia non dovrebbero essere tali e alla fine Vidal sarà destinato a iniziare dalla panchina così come Gagliardini, Kolarov, Darmian, Young e Sanchez. Si preannuncia la stessa Inter vista contro la Lazio una settimana fa.