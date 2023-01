Milan-Inter, primo allenamento per i rossoneri: Pioli ritrova uno dal 1′ – Sky

Milan-Inter è la finale di Supercoppa italiana che si giocherà a Riad mercoledì alle ore 20 (vedi articolo). La squadra di Pioli è arrivata in mattinata in Arabia Saudita e dopo il riposo è scesa subito in campo per il primo allenamento. Scelte fatte per il tecnico rossonero secondo le ultime di Sky Sport

SCELTE FATTE – Milan-Inter è l’atteso derby di Supercoppa italiana in programma mercoledì a Riad. Mentre i nerazzurri sono partiti solo nel pomeriggio, i rossoneri già nella mattinata odierna erano in Arabia Saudita. Dopo aver riposato, il Milan è sceso in campo per il primo allenamento alle ore 17 locali (le 19 in Italia). Domani (lunedì) è prevista un’altra seduta pomeridiana. Per quanto riguarda le scelte di Stefano Pioli, sembra tutto deciso: l’unica novità rispetto all’undici di Lecce sarà Sandro Tonali dal 1′ che in campionato era squalificato. Tommaso Pobega in panchina.

MILAN probabile formazione (4-2-3-1): Tatarusanu; Hernandez, Tomori, Kalulu, Calabria; Tonali, Bennacer; Leao, Diaz, Saelemaekers; Giroud