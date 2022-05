Manganiello arbitro di Inter-Empoli: tanti (troppi) danni nei precedenti

Manganiello sarà l’arbitro di Inter-Empoli, partita della trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 18.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Pinerolo, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Empoli sarà la quinta partita per Gianluca Manganiello come arbitro dei nerazzurri. La sua prima in Serie A è coincisa anche con la prima con l’Inter, quasi otto anni fa. Il 18 maggio 2014 era l’ultima giornata, 2-1 per il Chievo senza interessi di classifica a far chiudere la carriera in nerazzurro di Esteban Cambiasso, Diego Milito e Javier Zanetti. Sono due le vittorie, con altre sconfitte e un pareggio. Ma con tante recriminazioni perché (anche con altre squadre…) più volte si è reso protagonista di errori grossolani. Come nell’unico precedente stagionale, il 27 agosto alla seconda giornata col Verona (vittoria 1-3), quando ignorò un chiaro rigore di Martin Hongla su Lautaro Martinez.

GLI ALTRI ERRORI – Il 15 settembre 2018, in uno 0-1 col Parma, Manganiello sorvolò nel primo tempo due possibili espulsioni per Roberto Gagliardini e Leo Stulac, facendosi scappare la partita di mano. L’errore più grave al 58′: l’attuale nerazzurro Federico Dimarco para sulla linea un tiro-cross di Ivan Perisic. Rigore ed espulsione evidente, ma il check al VAR porta solo a un angolo: assurdo. E proprio Dimarco trova lo 0-1 al 79′ con un tiro da lontano, sul quale c’era fuorigioco attivo di Roberto Inglese e Luca Rigoni. Poi il 26 gennaio 2020, nell’1-1 contro il Cagliari, lascia proseguire su un contrasto (dubbio) fra Christian Oliva e Ashley Young in area rossoblù e su un fallo di Joao Pedro ai danni Diego Godin che avvia il gol dell’ex Radja Nainggolan. Nel recupero Lautaro Martinez perde la testa dopo un fallo non fischiato, protestando in maniera plateale verso Manganiello: rosso diretto.