Inter, attenzione alla fascia sinistra dell’Empoli: Parisi fonte di gioco

L’Inter contro l’Empoli dovrà curare in modo particolare il terzino sinistro Parisi. Il classe 2000 è un talento e coi nerazzurri sarà responsabilizzato.

TALENTO A SINISTRA – L’Inter nella sfida con l’Empoli dovrà curare in modo particolare la fascia sinistra degli avversari. Ci sono due elementi che contribuiscono a mettere l’attenzione proprio da quella parte. Il primo è nelle qualità intrinseche di Fabiano Parisi, il terzino sinistro titolare di Andreazzoli. Il classe 2000 ha un mancino molto educato che sa sfruttare sia in impostazione che in rifinitura, grazie a fisico, abilità associative e progressione individuale. Un talento in rampa di lancio, che in quattro anni ha giocato titolare in tutte le categorie dalla D alla A. E infatti è finito nel mirino del mercato delle big. Inter compresa.

ASSENZA A DESTRA – Nella sfida coi nerazzurri c’è anche un carico ulteriore. Nell’Empoli il gioco si sviluppa molto sulle fasce. Ma soprattutto a destra, dove il terzino Stojanovic è praticamente un regista aggiunto. Stasera lo sloveno sarà squalificato. Quindi è facile immaginare che Andreazzoli si affiderà maggiormente al suo titolare a sinistra. Parisi, appunto. Che ha qualità e responsabilità per prendersi questa responsabilità. L’Inter insomma è avvisata: la fascia sinistra dei toscani va trattata con attenzione.