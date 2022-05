Giroud: «Vicino a firmare con l’Inter, ma Dio ha fatto bene le cose»

Giroud torna a parlare del suo mancato arrivo all’Inter, sfumato a gennaio del 2020. L’attaccante del Milan, intervistato dal magazine francese L’Équipe, ammette di non avere rimpianti perché il trasferimento non si è concretizzato.

A UN PASSO – Olivier Giroud ora è un avversario, ma poteva vestire il nerazzurro: «Sono stato vicino a firmare con l’Inter, ma Dio ha fatto bene le cose. Ho dovuto attendere un po’, ma sono paziente e ho vinto la Champions League nel frattempo (col Chelsea un anno fa, ndr). Ho fatto tanti anni in Premier League, che da oltre un decennio è il campionato migliore: quando ho parlato col mio agente non mi vedevo né in Spagna né in Germania. Un ritorno in Francia non era la mia priorità, il Milan è diventato la ciliegina sulla torta».

Fonte: L’Équipe – Valentin Pauluzzi