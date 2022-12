Lukaku, Reggina-Inter il giorno giusto per il ritorno! Un obiettivo – SM

Lukaku ha saltato l’amichevole col Real Betis di sabato, ma per Reggina-Inter è previsto il suo ritorno in campo dopo l’infortunio e i Mondiali. Sport Mediaset parla di un obiettivo per l’attaccante in prestito dal Chelsea.

VOGLIA DI RISCATTO – Romelu Lukaku giovedì a Reggio Calabria ci sarà. Per Reggina-Inter l’attaccante sarà a disposizione di Simone Inzaghi, dopo che in accordo con lo staff ha saltato l’altra amichevole avantieri col Real Betis. Il giornalista Marco Barzaghi, su Sport Mediaset, dà per certo il rientro in campo a quasi due mesi dall’ultima presenza con l’Inter, il 29 ottobre con la Sampdoria. Per Lukaku c’è un obiettivo: cancellare un 22 da incubo che finalmente – per lui – si sta ormai concludendo. In questi giorni ha aumentato i ritmi in allenamento, in modo da non avere problemi. Fra tre giorni Lukaku sarà fra i convocati.