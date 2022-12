Skriniar e il rinnovo con l’Inter, oggi giorno decisivo! Atteso l’agente: speranze – SM

Oggi è indicato come il giorno decisivo per capire se Skriniar rinnoverà il contratto con l’Inter, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il TG di Sport Mediaset, in un servizio a firma Marco Barzaghi, parla di incontro con l’agente previsto per oggi.

MOMENTO CHIAVE – Nelle prossime ore è atteso in sede all’Inter l’agente Roberto Sistici, che cura gli interessi di Milan Skriniar. Lo annuncia Marco Barzaghi, in un servizio per Sport Mediaset, parlando di giorno decisivo per avere una risposta sull’offerta di rinnovo da sei milioni di euro netti a stagione presentata dalla dirigenza. Skriniar, dovesse accettare, passerebbe a essere uno dei big della rosa per ingaggio, come Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. La speranza della società Inter è di chiudere il prolungamento entro questa settimana, ossia prima di Natale. Su Skriniar resta ottimismo, anche se il PSG (che aveva offerto nove milioni e mezzo) non è scomparso.