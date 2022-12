Zanetti: «Argentina, coronato il sogno di milioni! Messi non è cambiato»

Zanetti è di ritorno dal Qatar, dove ieri ha assistito alla vittoria dei Mondiali da parte dell’Argentina nella splendida finale con la Francia. Il vice president dell’Inter, in un video del Corriere dello Sport, ha commentato il trionfo della Seleccion e il ruolo di Messi.

SUL TETTO DEL MONDO – Tanta felicità per Javier Zanetti all’indomani dalla vittoria dell’Argentina ai Mondiali: «È una grandissima emozione che i ragazzi ci hanno regalato, soprattutto perché l’aspettavamo da tantissimo tempo. Penso che hanno coronato il sogno dei milioni di argentini che siamo in tutto il mondo. È stata una grandissima finale, per noi argentini sofferta perché sembrava che andasse tutto tranquillo però poi la Francia ha avuto una grande reazione. Diciamo che la parata di Emiliano Martinez alla fine dei supplementari è stata determinante. Lionel Messi ora meglio di Diego Armando Maradona? Per me no, perché non mi piacciono i paragoni. Dobbiamo ringraziare che tutti i due grandi della storia sono argentini. Messi non è cambiato, è più maturo: credo che la sua leadership sia riuscito a trasmetterla a tutti i ragazzi».