Lazio-Inter 3-1, il tabellino della partita della 3ª giornata di Serie A

Lazio-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-1: questo il tabellino della partita valida per la terza giornata di Serie A 2022-2023.

IL SOLITO REGALO – Come troppo spesso successo negli ultimi anni l’Inter quando trova la Lazio è in vena di regali. I biancocelesti scartano gli omaggi sia dati dalle scelte sbagliate (iniziali e in corso) di Simone Inzaghi sia da errori pesantissimi in campo e impongono ai nerazzurri la prima sconfitta stagionale per il secondo anno di fila. Non basta il gol di Lautaro Martinez, il finale è dei cambi di Maurizio Sarri che segnano mentre quelli del suo predecessore sbagliano tutto quello che possono sbagliare. E il 3-1 finale pesa come un macigno a livello di prestazione e di risultato. Questo il tabellino di Lazio-Inter.

LAZIO-INTER 3-1 – IL TABELLINO

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (71′ Hysaj), Patric, A. Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Cataldi (84′ Marcos Antonio), Vecino (57′ Luis Alberto); Felipe Anderson (84′ Cancellieri), Immobile, Zaccagni (57′ Pedro).

In panchina: Maximiano, Adamonis, Casale, Romero, S. Radu, Gila, Basic.

Allenatore: Maurizio Sarri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries (68′ Darmian), Barella (77′ Correa), Brozovic, Gagliardini (77′ Calhanoglu), Dimarco (69′ Gosens); Lukaku (68′ Dzeko), Lautaro Martinez.

In panchina: Cordaz, Onana, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Agoumé.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna (Pagliardini – Vecchi; Maresca; VAR Aureliano; A. VAR Carbone)

Gol: 40′ Felipe Anderson, 51′ Lautaro Martinez (I), 75′ Luis Alberto, 86′ Pedro

Ammoniti: Zaccagni, Marusic (L), Brozovic (I)

Recupero: 2′ PT, 6′ ST